heise+ | Fitbit Air vs. Whoop 5 am iPhone im Test: Messen, deuten, coachen

Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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14.10.2026 09:00:00
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Air und Whoop 5 am iPhone" />
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