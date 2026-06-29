heise+ | Fünf Tage Akkulaufzeit: E-Ink-Smartphone Bigme Hibreak Pro im Test

E Ink Holdings Aktie
WKN DE: A0MWK4 / ISIN: TW0008069006
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29.06.2026 16:13:00
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Wer eine Mischung aus Smartphone und E-Reader sucht, landet schnell bei Geräten wie dem Bigme Hibreak Pro. Der Spagat der Gattungen gelingt jedoch nur bedingt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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