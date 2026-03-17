Fujifilm Holdings Aktie
WKN: 854607 / ISIN: JP3814000000
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17.03.2026 10:30:00
heise+ | Fujifilm Instax Mini Evo Cinema im Test: Sofortbildkamera, die auch Video kann
Fujifilm experimentiert mit ungewöhnlicher Mischung aus Sofortbild, Smartphone und Videotagebuch. Unser Test zeigt, ob das Konzept mehr ist als kreativer Gag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Fujifilm Holdings Corp.
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05.11.25
|Ausblick: Fujifilm öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Fujifilm stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Fujifilm Holdings Corp.
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