Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
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09.07.2026 09:00:00
heise+ | Geely E5 im Fahrbericht: Viel Ausstattung für wenig Geld als Argument
Mit dem E5 bringt Geely erstmals ein E-SUV seiner Kernmarke nach Europa. Wir konnten bereits eine erste Proberunde drehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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