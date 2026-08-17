heise+ | Gehälter 2026: Das verdienen SAP-Entwickler und SAP-Berater in Deutschland

SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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17.08.2026 09:00:00
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|27.07.26
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|27.07.26
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|27.07.26
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|24.07.26
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