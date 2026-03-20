SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
20.03.2026 07:30:00
heise+ | Geld anlegen: So wählen Sie unter 31 Varianten den passenden MSCI-World-ETF
Die Wahl des richtigen MSCI-World-ETFs ist komplex. Wir zeigen, welche Auswahlkriterien es gibt und welche Rolle sie spielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!