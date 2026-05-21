KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.05.2026 19:33:00
heise+ | GMX bringt KI ins Postfach: Wir haben den Assistenten ausprobiert
Millionen Deutsche haben ein E-Mail-Postfach bei GMX. Ob der neue KI-Assistent zum Lesen und Schreiben hält, was er verspricht, verrät unser Hands-on.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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