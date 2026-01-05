Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
05.01.2026 15:00:00
heise+ | Google Ads Hack: Wie unseriöse Anbieter im Web ungehindert Opfer fischen können
Ein kompromittiertes Google Ads-Konto zeigt: Kriminelle können sich auf die Nachlässigkeit des Marktführers verlassen. So lief es beim Music Store Köln ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
