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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.05.2026 15:00:00
heise+ | Google unter Druck: Kampf um wertvolle Suchdaten in der EU
Bis Ende Juli 2026 muss die EU-Kommission entscheiden, wann Google Suchdaten zu teilen hat – und ob der Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt noch zu retten ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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