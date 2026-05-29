Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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29.05.2026 15:00:00

heise+ | Google unter Druck: Kampf um wertvolle Suchdaten in der EU

Bis Ende Juli 2026 muss die EU-Kommission entscheiden, wann Google Suchdaten zu teilen hat – und ob der Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt noch zu retten ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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