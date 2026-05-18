Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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18.05.2026 10:30:00

heise+ | Google vs. Wildberger: Wie der Bund US-Konzerne aus Staatsaufträgen drängen will

Deutschland versucht, digitale Souveränität bei Staatsaufträgen mitzudenken. In einem aktuellen Fall wehrt sich Google per Beschwerde und womöglich vor Gericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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