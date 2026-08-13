Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
13.08.2026 12:00:00
heise+ | Googles TurboQuant-Verfahren: Praxistest auf einer AMD-GPU
Googles TurboQuant komprimiert den KV-Cache großer Sprachmodelle auf 3 Bit. Tests auf einer AMD-Karte zeigen: Das Kernversprechen stimmt — mit Nebeneffekten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 465,00
|0,37%
|Alphabet A (ex Google)
|299,95
|-0,15%
|Alphabet C (ex Google)
|297,60
|-0,22%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|419,40
|-0,38%