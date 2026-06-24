Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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24.06.2026 13:30:00
heise+ | High-End-PC Alienware Area-51 im Test: 6K-Gaming mit GeForce RTX 5090
Dell packt in sein Topmodell die stärkste GeForce-Karte und die Gaming-CPU Ryzen 7 9850X3D. Wir haben den Luxus-PC in Spielen und auf Lautstärke geprüft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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