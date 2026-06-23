PRO HOLDINGS Aktie
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23.06.2026 15:00:00
heise+ | High-End-Smartphone Xiaomi 17T Pro im Test: Akku top, Kühlung flop
Das Xiaomi 17T Pro ist ein High-End-Smartphone knapp unter der Luxusliga – auch preislich. Die Leica-Kamera überzeugt im Test, doch das Kühlsystem schwächelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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