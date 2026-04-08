Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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08.04.2026 17:30:00
heise+ | High-End-Smartphones 2026: Stagnation statt Innovation
Die neuen High-End-Smartphones setzen sich nur in Trippelschritten von der Vorgängergeneration ab. Dennoch könnte jetzt ein guter Zeitpunkt zum Neukauf sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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