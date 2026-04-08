Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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08.04.2026 09:00:00
heise+ | Honor, Oppo, Xiaomi im Vergleich: High-End-Smartphones aus China
Smartphonetechnik ist noch lange nicht am Ende, wie chinesische Hersteller unter Beweis stellen. Vor allem Akkus und Kameras haben sich weiterentwickelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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