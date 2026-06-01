heise+ | HoverAir Aqua: Autonome Selfie-Drohne für Wassersportler im Test

Aqua Corporation Aktie

Aqua Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: TH0793010R18

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01.06.2026 10:30:00

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Die HoverAir Aqua ist eine Selfie-Drohne für Wassersportler. Sie startet autonom vom Wasser aus, zeigt im Test aber auch Schwächen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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