heise+ | HoverAir Aqua: Autonome Selfie-Drohne für Wassersportler im Test

Aqua Corporation Aktie
ISIN: TH0793010R18
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01.06.2026 10:30:00
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Die HoverAir Aqua ist eine Selfie-Drohne für Wassersportler. Sie startet autonom vom Wasser aus, zeigt im Test aber auch Schwächen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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