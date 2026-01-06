Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
06.01.2026 10:30:00
heise+ | Huawei Pura 80 Ultra: Google-freies Smartphone im Test
Das Pura 80 Ultra hat den Preis eines Luxus-Smartphones, funkt aber nicht über 5G und performt nur auf Mittelklasseniveau. Argumente sammelt es mit der Kamera.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|268,55
|-0,54%
|Alphabet C (ex Google)
|268,80
|-0,61%
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.