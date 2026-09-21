Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006
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21.09.2026 07:00:00
heise+ | Hyundai Inster mit 42 kWh: Kleine Batterie, große Strecke - wie gut klappt das?
Der Inster mit der 42-kWh-Batterie ist vor allem für den Nahbereich geeignet. Wie schlägt er sich auf einer 2000 km langen Reise?
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