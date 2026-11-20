Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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20.11.2026 09:00:00
heise+ | IBM Bob: Was der neue Coding-Agent für Unternehmen bringen soll
Ein IBM-Entwickler erklärt, warum es neben Codex, Claude und Cursor nun auch noch Bob braucht und was den Coding-Agenten für Unternehmen interessant macht.
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