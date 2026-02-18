BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
18.02.2026 10:30:00
heise+ | Infotainment und Fahrassistenz: Was BMW, Mercedes, Volvo und Xpeng bieten
Infotainment- und Assistenzsysteme benötigen schnelle Chips. Eine Stichprobe zeigt, was BMW, Mercedes, Volvo und Xpeng verbauen und was die Software bietet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Xpeng
|
19.08.25
|Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BMW AG
|14:59
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|89,82
|-1,84%
|BMW Vz.
|89,75
|-1,16%
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|14,50
|-1,36%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,56
|-1,10%
|Xpeng
|15,05
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.