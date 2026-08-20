Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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20.08.2026 10:30:00
heise+ | Integrierte Grafikeinheiten von AMD, Apple, Intel und Qualcomm im Vergleich
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Nachrichten zu Intel Corp.
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19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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19.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
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|05.08.26
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|27.07.26
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|06.08.26
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|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
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|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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