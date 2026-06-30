KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.06.2026 17:30:00
heise+ | Interview zur Deutschland-App: Wie KI komplizierte Anträge entwirren soll
Die Deutschland-App soll Anträge stark vereinfachen – per Chat, Formular oder KI-Avatar. Zum technischen Konzept und KI-Risiken haben wir nachgehakt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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