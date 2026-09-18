Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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18.09.2026 10:30:00
heise+ | Investieren in saubere Energie: Wie Anleger vom Stromhunger der KI profitieren
Der Bedarf an sauberem Strom wächst rasant – und mit ihm so mancher Aktienkurs der Clean-Energy-Branche. Ein Investment sollten Anleger aber sorgsam abwägen.
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