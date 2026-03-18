Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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18.03.2026 12:11:20
heise+ | iPad Air M4 im Test: Das kann Apples neues Tablet
Das iPad Air ist für Pro-Leistung ohne Pro-Preise bekannt. Apple hat es mit neueren Chips aufgewertet. Wir klären in diesem Test, was M4 und Wi-Fi 7 bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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