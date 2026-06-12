Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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12.06.2026 06:02:00
heise+ | Ist Mord alternativlos? No Other Choice im 4K-Test von UHD und Stream
Park Chan-wook treibt das neoliberale Mantra „There is no alternative“ bis zum Mord auf die Spitze. Und doch gibt es sie, wie unser Test zeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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