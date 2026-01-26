SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
26.01.2026 07:30:00
heise+ | IT-Sicherheit: SAP als Cyberwaffe
SAP-Systeme verfügen über eine große Angriffsfläche – auch dann, wenn sie nicht direkt an das Internet oder an die Geschäftspartner angebunden sind. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu SAP SE
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|197,54
|1,19%