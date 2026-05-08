KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.05.2026 10:30:00
heise+ | KI als Gesundheits-Coach: Fitbit (Google) Health Coach im Test
Google hat die Fitbit-App runderneuert. Zentraler Baustein ist der „Health Coach“, der per Gemini mit Usern ihre Daten durchgeht. Wir testen die Public PreviewWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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