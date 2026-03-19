KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.03.2026 12:00:00
heise+ | KI-Benchmark: Inferenz-Engines vLLM, SGLang und NIM im Vergleich
Inferenz-Engine entscheidet über Durchsatz, Latenz und Stabilität großer Sprachmodelle unter Last. Ein praxisnaher Benchmark vergleicht die drei Werkzeuge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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