KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.06.2026 09:00:00
heise+ | KI-Bildbearbeitung mit ComfyUI-Apps: Lichtstimmung ändern und Fotomotive drehen
ComfyUI vereinfacht im App-Modus die KI-Bearbeitung von Porträt- und Produktfotos: Kamera drehen, Licht ändern, hochskalieren mit wenigen Klicks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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