KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.05.2026 13:30:00
heise+ | KI-Einkaufsagenten: Welche Risiken Nutzer und Firmen kennen müssen
Der Artikel zeigt, wie manipulierbar KI-Shopping-Agenten sind und beleuchtet neue Risiken für Sicherheit, Datenschutz und Kontrolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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