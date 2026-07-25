KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.07.2026 10:00:00
heise+ | KI-Halluzinationen: Wie Bibliotheksdaten helfen könnten
Eine riesige einheitliche Datenbank soll das Wissen aus Kultur- und Forschungseinrichtungen vernetzen. Doch wie funktioniert die „Gemeinsame Normdatei“?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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