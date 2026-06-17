KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.06.2026 10:30:00
heise+ | KI im Job: Studien widerlegen Mythos vom Job-Killer
KI soll Arbeit erleichtern und Fachkräftemangel lindern. Doch Studien zeigen: Statt Entlastung bringt die Technik oft Arbeitsverdichtung und neue Aufgaben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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