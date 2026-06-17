KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.06.2026 08:15:00
heise+ | KI im Job: Warum KI Arbeit verdichtet und Fachkräfte kaum entlastet
Arbeitssoziologe Florian Butollo erklärt im Interview, warum KI kaum Arbeit spart und wir die knappen Fachkräfte gesellschaftlich neu verteilen müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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