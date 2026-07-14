KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.07.2026 10:30:00
heise+ | KI in der Musik: Wenn Agenten selbst komponieren
Musikwissenschaftler Matthias Röder stellte einst eine Beethoven-Sinfonie mittels KI fertig. Im Interview spricht er darüber, was er für die Zukunft erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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