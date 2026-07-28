KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.07.2026 13:30:00
heise+ | KI-Kennzeichnungspflicht: Was die EU ab August 2026 verlangt
KI-generierte Bilder, Texte und Töne müssen in der EU künftig gekennzeichnet werden. Wir klären die neuen Pflichten und Verantwortlichkeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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