KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.07.2026 13:30:00
heise+ | KI-Plattform „Primary“ bewertet die Arbeit von Journalisten
Das von Peter Thiel finanzierte Startup Primary bewertet die Arbeit von Journalisten mithilfe von KI und baut ein Ranking auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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