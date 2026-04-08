Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
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08.04.2026 08:15:00
heise+ | Kia EV5 im Test: Solide gemacht auch ohne 800-Volt-Plattform
Der Kia EV5 mit 81,4-kWh-Batterie und 400-Volt-Basis zeigte im Test, dass er eine Alternative zu den Produkten aus dem Volkswagen-Konzern sein kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Kia Motors Corp
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27.01.26
|Ausblick: Kia Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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30.10.25
|Ausblick: Kia Motors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kia Motors Corp
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|Kia Motors Corp
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