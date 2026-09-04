KTM Aktie
WKN: 64540 / ISIN: AT0000645403
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04.09.2026 06:00:00
heise+ | KTM 990 Duke im Test: Das freundliche Skalpell
In Gestalt der neuen 990 Duke erweist sich das ehemalige „Skalpell“ als sehr freundlich mit guten Manieren. Ihr Kurventalent ist explosiver denn je.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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