Azure Holdings Aktie
WKN DE: 509746 / ISIN: GB0033692368
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15.06.2026 10:30:00
heise+ | Kubernetes auf Azure: in drei Monaten zur Enterprise-Plattform
Wie ein Team eine gewachsene Azure-Infrastruktur in nur drei Monaten in eine sichere, vollautomatisierte Enterprise-Plattform auf Kubernetes-Basis verwandelte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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