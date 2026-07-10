Panasonic Aktie
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
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10.07.2026 09:00:00
heise+ | Leica Leitzphone und Panasonic L10 im Fotoduell: Das Ende der Kompaktkamera?
Kann eine Premium-Kompaktkamera dem Smartphone noch Paroli bieten? Leicas Leitzphone und Panasonics L10 treten zum fotografischen Realitätscheck an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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