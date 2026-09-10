heise+ | Lenovo IdeaPad Slim 3i: Einsteiger-Notebook mit Core 5 320 im Test

3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
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10.09.2026 13:30:00
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09.09.26
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01.09.26
|FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3i von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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