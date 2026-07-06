MS Holdings Aktie
WKN DE: A2QDJ2 / ISIN: SG1AE1000007
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06.07.2026 09:00:00
heise+ | LibreOffice-Umstieg: Wörterbücher und Textbausteine aus MS Office mitnehmen
Eigene Wörterbücher und Autotext-Sammlungen aus Word lassen sich nach LibreOffice übertragen – wenn man weiß, wo sie liegen und was man modifizieren muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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