Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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29.05.2026 09:00:00
heise+ | Lokale Bild-KI für ältere Gaming-Hardware: So erzeugen Sie Bilder in Sekunden
Selbst betagtere Spiele-PCs können schnell schöne KI-Bilder generieren: Wir zeigen ComfyUI-Workflows für einen PC mit Nvidia RTX 3070 (8 GByte) und DDR4-RAM.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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