KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.09.2026 07:30:00
heise+ | Lokale KI als Schreibhilfe: LLMs in LibreOffice, Obsidian & Co. einsetzen
Chat-Masken eignen sich wenig, um lokale LLMs als Schreibhilfe einzusetzen. Wir probieren, wie sich LLMs direkt in Textbearbeitungswerkzeuge integrieren lassen.
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