Roborock Aktie
WKN DE: ROBO01 / ISIN: HK0000ROBO01
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30.07.2026 12:00:00
heise+ | Mähroboter Roborock RockMow im Test: Starke Hardware, schwache Software
Statt den Boden zu putzen will Saugbothersteller Roborock mit Mährobotern erstmals den Rasen kürzen. Doch der Sprung in den Garten birgt viele Tücken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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