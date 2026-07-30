Roborock Aktie

Roborock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ROBO01 / ISIN: HK0000ROBO01

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30.07.2026 12:00:00

heise+ | Mähroboter Roborock RockMow im Test: Starke Hardware, schwache Software

Statt den Boden zu putzen will Saugbothersteller Roborock mit Mährobotern erstmals den Rasen kürzen. Doch der Sprung in den Garten birgt viele Tücken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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