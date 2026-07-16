KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.07.2026 13:30:00
heise+ | Mehr KI-Energieeffizienz in Rechenzentren dank neuromorpher Chips
Neuromorphe Hardware soll den Energiebedarf in Rechenzentren senken, indem sie Informationen ereignisbasiert, parallel und geringerer Energie verarbeitet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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