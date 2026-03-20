Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.03.2026 15:00:00
heise+ | Memory Integrity Enforcement: Wie Apple Malware-Angriffe im Keim ersticken will
Eine neue Sicherheitstechnik auf Apple-Silicon-Ebene soll selbst komplexeste Exploit-Ketten ins Leere laufen lassen. So funktioniert es auf dem iPhone.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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