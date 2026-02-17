Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
17.02.2026 06:30:00
heise+ | Mercedes CLA 250+ im Test: Verbraucht wenig, kommt weit, lädt schnell
Der CLA ist ein ausgezeichnetes Elektroauto, wie er unter grimmigen Testbedingungen unter Beweis stellt. Es stören fast nur noch Kleinigkeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
