heise+ | Microsoft 365 und Google Workspace: Europäische Alternativen im Überblick

Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.09.2026 15:00:00
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
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02.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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01.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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31.08.26
|Weltweite Störung bei Microsoft Outlook legt E-Mail lahm (dpa-AFX)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|31.07.26
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|DZ BANK
|30.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
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|0,92%
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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