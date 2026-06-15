Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.06.2026 17:08:05
heise+ | Microsoft Build 2026 Entwicklerkonferenz: Agenten und andere Ankündigungen
Auf seiner Entwicklerkonferenz Build hat Microsoft dieses Jahr viel gezeigt und noch mehr angekündigt. Manches klingt spannend, vieles nach Bingo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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16.06.26
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16.06.26
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16.06.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Weltraum-Konzern SpaceX teurer als Amazon und Microsoft (dpa-AFX)
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16.06.26
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16.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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12.06.26
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12.06.26
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